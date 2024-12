“Codroipo c’è”, inaugurato mercatino di Natale e casette

Otto casette, di cui tre enogastronomiche e cinque legate a hobbystica natalizia. Tutte rappresentano attività con sede nel territorio di “Terra di acque”, il distretto del commercio del Medio Friuli. Con questi presupposti è stato inaugurato sotto il campanile di piazza Garibaldi a Codroipo il mercatino di Natale con le sue casette, che rimarrà in funzione da oggi sino a lunedì 6 gennaio 2025, giorno dell’Epifania. La gestione del progetto è stato affidata dal Comune di Codroipo a “Codroipo c’è”, l’associazione che riunisce le realtà economiche di Codroipo e Medio Friuli. L’iniziativa rientra nell’ambito di “Bianco e rosso Natale”, il programma di eventi ideato dall’amministrazione comunale in occasione delle feste natalizie, in cui “Codroipo c’è” ha un ruolo organizzativo importante.

Al vernissage di stamani, sabato 7 dicembre, erano presenti, tra gli altri, il vice-sindaco di Codroipo Giacomo Trevisan, l’assessore alle attività produttive e presidente di “Terra di acque” Piergiorgio Turcato, il consigliere comunale e il coordinatore di “Bianco e rosso Natale” Giovanni Soramel e il presidente di “Codroipo c’è” Piergiorgio Iacuzzo. Attraverso questa iniziativa si vuole offrire ai cittadini di Codroipo e del Medio Friuli un’opportunità di incontro e, al contempo, dare un’opportunità di crescita alle attività produttive del Medio Friuli. Durante tutte le feste, nell’area di piazza Garibaldi, non mancheranno eventi di vario tipo, che avranno lo scopo di arricchire e supportare l’offerta delle casette.

“Ringrazio il Comune per l’opportunità che ci è stata data – ha detto Iacuzzo -. Sono progetti come questi che aiutano il commercio locale a progredire. Se uniti, noi commercianti e artigiani possiamo fare qualcosa di positivo per il territorio”. “L’anno scorso avevamo promesso di allestire il mercatino di Natale con le sue casette: siamo riusciti a realizzare quanto avevamo in mente – ha affermato il vice-sindaco di Codroipo Trevisan -. Il risultato che abbiamo di fronte ai nostri occhi è il frutto della collaborazione delle associazioni e delle aziende della nostra zona”. “La sinergia tra pubblico e privato rappresenta la chiave per valorizzare Codroipo e il suo territorio – ha sottolineato il consigliere Soramel -. Grazie alle aziende che hanno contribuito al progetto”. “Siamo contenti che i commercianti supportino questa iniziativa – ha detto l’assessore alle attività produttive Turcato -. E’ cominciatto così un nuovo percorso di collaborazione tra “Codroipo c’è” e le associazioni del Medio Friuli”.

“Bianco e rosso Natale” si chiuderà lunedì 6 gennaio 2025 con il Fogoròn a Iutizzo, che torna dopo molti anni di assenza e sarà organizzato dagli Amatori Calcio San Marco Iutizzo.