La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo è intervenuta ieri sera, attorno alle 21, nella località udinese per l’incendio di materiali vari all’esterno e all’interno di un deposito per attrezzature agricole. I Vigili del fuoco hanno prontamente estinto le fiamme evitandone la propagazione alla vegetazione circostante. Una volta spente le fiamme, hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area bruciata.