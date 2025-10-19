Codroipo, la Fiera di San Simone è anche solidarietà

La Fiera di San Simone, che anima in questi giorni il centro di Codroipo, non è solo attrazioni e tradizione, ma anche un concreto gesto di generosità. La prossima settimana, infatti, gli operatori del luna park allestito in piazza Giardini offriranno una mattinata indimenticabile ai ragazzi del territorio.

Mercoledì prossimo, a partire dalle ore 10, è in programma una festa interamente gratuita e dedicata agli ospiti seguiti dal Centro Socio Riabilitativo Educativo di Codroipo, gestito dalla cooperativa sociale Il Mosaico, e dall’associazione La Pannocchia.

Come spiega il portavoce Benedini, oltre alla possibilità di salire liberamente sulle giostre, i ragazzi saranno coccolati con bibite e l’immancabile zucchero filato, grazie anche alla collaborazione del Comune di Codroipo. A rappresentare l’Amministrazione in questa occasione speciale sarà il vicesindaco Giacomo Trevisan, a testimonianza del supporto istituzionale all’iniziativa.

L’opportunità offerta a decine di ragazzi garantirà loro una mattinata di spensieratezza e divertimento, rafforzando il legame tra l’evento fieristico e la comunità locale. Il luna park, aperto al pubblico dal 17 al 26 ottobre, manterrà anche le sue offerte promozionali dedicate a tutti i visitatori: nei giorni di sabato, martedì e sabato 25, sarà infatti attiva la promozione “paghi 1 e prendi due biglietti”.