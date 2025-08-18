Coinquilini in trasferta a Lignano con chili di hashish, marijuana e litri del potente ‘Live Resin’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Stavano per rifornire il mercato dello spaccio di Lignano Sabbiadoro con chili e chili di droga di varia natura: cocaina, marijuana, hashish e il potente ‘Live Resin’, una resina ad alto contenuto di THC (circa 90%). Due coinquilini, un italiano di 51 anni e un pakistano di 26, entrambi incensurati e residenti a Cormons, sono stati arrestati al termine delle indagini scattate dopo un posto di blocco della Polizia di Stato il 16 agosto all’ingresso della cittadina balneare friulana.

A seguito di alcune irregolarità riscontrate sui documenti della Land Rover Discovery sulla quale viaggiavano, i due sono stati accompagnati al Posto Temporaneo di Polizia per accertamenti. Proprio lì, nel bagagliaio dell’auto, sono stati trovati quattro borsoni con oltre 6 chili di marijuana, 33 vasetti di resina e 9 grammi di cocaina.

Gli agenti hanno quindi esteso la perquisizione alla loro abitazione grazie alla collaborazione della Squadra Mobile di Gorizia. Qui, è poi emerso un vero e proprio magazzino di droga: quasi un chilo di cocaina, 3 chili di marijuana, 7 chili di hashish e ben 3 litri di “Live Resin”. All’interno dell’appartamento, sono stati rinvenuti anche un revolver calibro 22, un silenziatore per armi da fuoco e 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

I due coinquilini sono stati tratti in arresto e condotti alla casa circondariale di Udine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.