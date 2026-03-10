Coldiretti e Regione contro le “finte” etichette italiane

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una visione comune per tutelare i prodotti fatti in Italia e non, come ora, in cui basta una piccola lavorazione per l’etichetta “made in Italy”. Questo l’obiettivo di Coldiretti che, accompagnati dal Consigliere regionale Alberto Budai, con i vertici regionali ha incontrato il presidente Massimiliano Fedriga e l’assessore Stefano Zannier.

Il presidente Fedriga confermando la vicinanza alle istanze di Coldiretti, l’appoggio anche in tema di risorse ha anche annunciato che c’è una multinazionale interessata a esportare il Frico in Inghilterra.