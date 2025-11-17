Coldiretti, nell’Isontino mille ettari di colture sott’acqua

L’ondata di maltempo ha sommerso nell’Isontino oltre mille ettari di terreni coltivati a ortaggi e cerali. E’ il primo bilancio della Coldiretti, che ha valutato i danni provocati nubifragi abbattutisi a partire da ieri sul Friuli Venezia Giulia. La situazione nella nostra regione è la più preoccupante nel Nordest. La coldiretti sta monitorando otto regioni del Nord e Centro Italia, dove sono stati allagati anche capannoni e attrezzature agricole. Un bilancio completo dei danni sarà possibile solo nei prossimi giorni.