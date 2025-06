Coldiretti, un Manifesto di Udine per l’Educazione Alimentare nelle Scuole

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un vero e proprio Manifesto di Udine per l’Educazione Alimentare nelle Scuole è stato presentato oggi al Villaggio Coldiretti in occasione dell’evento “Cibo naturale: un patrimonio da difendere”. Si articola in cinque punti: stop ai distributori automatici nelle scuole con cibo spazzatura, più cibo a chilometro zero nelle mense scolastiche, una strategia nazionale contro l’obesità infantile, un patto con le famiglie e un solido programma di educazione alimentare nelle classi.

Presente a Udine oggi anche l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Zannier.

Il Villaggio Coldiretti sarà aperto anche nella giornata di domani e intanto registra un vero e proprio boom di visitatori, attirati non solo dalle eccellenze gastronomiche a buon prezzo proposte nei vari stand, ma anche dagli eventi culturali di qualità che allietano il weekend in centro a Udine.