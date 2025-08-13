Colle in fiamme, Monfalcone rivive lo spettro dell’estate 2022

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In molti, quando questa mattina attorno alle 11 un incendio ha iniziato ad interessare il colle della rocca di Monfalcone, sono andati col pensiero al dramma dell’estate 2022, quando ettari di Carso vennero cancellati dal fuoco. Fortunatamente stavolta non è andata così, grazie al tempestivo intervento di Vigili del Fuoco, Corpo forestale regionale e Protezione Civile, che si sono prodigati per ore per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, senza che il fuoco toccasse né la storica rocca – simbolo della città – né altri edifici. Ma il rogo partito tra la vegetazione a poche centinaia di metri dal centro storico ha causato inizialmente una coltre di fumo nero ed odore acre di bruciato percepibili per diverso tempo. Decisivo l’operato di tre elicotteri che nel corso della giornata hanno continuamente prelevato acqua dal porticciolo Nazario Sauro per scaricarla sul luogo dell’incendio. E l’emergenza ha costretto il sindaco Luca Fasan a rientrare frettolosamente dalle ferie per coordinare la situazione.

Non ci sono state problematiche alla viabilità autostradale e ferroviaria. Non è stato necessario evacuare nessun residente dall’area oggetto dell’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento. Ad operare sul posto per mettere in sicurezza il sito sono state anche due autobotti e squadre anti-incendio provenienti da Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Il rogo secondo le prime stime ha bruciato complessivamente cinque ettari di vegetazione, tra sterpaglie e alberi di pino. Al momento risultano ignote le cause del rogo. Questa notte, una squadra di forestali coadiuvata da sei volontari della PCR sorveglierà il perimetro dell’incendio al fine di evitare riprese che possano far ripartire le fiamme.