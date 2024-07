“Collegamento ferroviario tra Venezia e Gorizia da rivalutare”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ripensare alla realizzazione del collegamento ferroviario tra Venezia, Trieste Airport, Gorizia e Nova Gorica, o in subordine, sospendere la decisione sul carattere stabile di collegamento interregionale dello stesso, fino ad una valutazione oggettiva degli impatti sul territorio nel corso del 2025.

E’ la richiesta che arriva dal circolo monfalconese di Legambiente, che interviene con questa proposta sul tema del collegamento ferroviario regionale diretto tra Venezia, Trieste Airport, Gorizia e Nova Gorica che sarà istituito a partire dal 2025 in occasione dell’appuntamento con la Capitale europea della Cultura.

La domanda che pone Legambiente su questa novità è: quale sarà l’impatto di questa scelta sul territorio monfalconese, in tema di viabilità e vivibilità considerando che il collegamento diretto con Gorizia dopo la stazione di Trieste Airport può essere garantito solo con il transito sul raccordo a binario unico che collega la stazione di Ronchi Sud a quella di Ronchi Nord e che attraversa la strada regionale 305 con un passaggio a livello nei pressi del cimitero di Ronchi? Èproprio questo snodo cruciale, secondo Legambiente, il punto critico del nuovo collegamento ferroviario. Lì opera infrastrutturale viaria in quest’area – conclude l’associazione ambientalista – dovrà tener conto dei costi in termini ambientali e di vivibilità che la popolazione sta sopportando: il triangolo costituito da un lato dall’autostrada, dalla ferrovia TS-UD e dalla SR 305 e, dall’altro, dalla linea VE-TS e dalla SR 14, rischia infatti secondo Legambiente si trasformare ilterritorio in una gigantesca aiuola spartitraffico.