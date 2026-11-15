Colletta alimentare, raccolte 259 tonnellate in FVG

Quasi 260 tonnellate di alimenti sono state donate in Friuli Venezia Giulia durante la 30ª Giornata nazionale della Colletta alimentare di ieri. Più della metà è stata raccolta nell’area udinese, che ha raggiunto i 137 tonnellate. Seguono Pordenone con 71 tonnellate, Trieste con 27mila chili e Gorizia con 24mila.

In tutta Italia Banco Alimentare ha raccolto 8.700 tonnellate, circa 100 in più rispetto allo scorso anno, alle quali si aggiungono le donazioni effettuate con la spesa online. Nei supermercati hanno partecipato oltre 160 mila volontari, tra cui molti giovani e studenti.

Gli alimenti raccolti saranno distribuiti nei prossimi mesi attraverso le oltre 7.500 organizzazioni convenzionate con Banco Alimentare, tra cui mense, case famiglia e unità di strada. La rete assiste in Italia più di 1,7 milioni di persone in difficoltà.