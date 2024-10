Colleziona magliette dei calciatori, ma la passione gli costa 6 mesi di reclusione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La passione per le magliette dei calciatori è costata cara a un collezionista sloveno: l’uomo è stato condannato dal giudice Rossella Miele del Tribunale di Udine a 6 mesi di reclusione, pena sospesa, per resistenza a pubblico ufficiale, oltra a un Daspo sportivo da parte della questura. Protagonista della vicenda Rok Kriz, di 38 anni, che per alimentare la propria collezione di magliette frequenta gli stadi di tutta Europa.

ll 26 settembre 2021 il 38enne era allo stadio Friuli in occasione della partita Udinese-Fiorentina, vinta dai Viola per 1 a 0. Dopo aver recuperato la maglietta di un calciatore bianconero, tentò di guadagnare l’ingresso agli spogliatoi per averne un’altra da un giocatore della squadra ospite. Per fare questo, però, entrò in un’area interdetta al pubblico e spostando con la sua mole una steward in servizio alla tribuna centrale dello stadio. Per questo ricevette il Daspo e poi la condanna. Il suo difensore, l’avvocato Franco Feruglio, aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non rappresentava una violenza contro la steward.