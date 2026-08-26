Collezione Vazquez, annullata la confisca del Gup di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Cassazione ha annullato la confisca, disposta dal Gip di Udine, della Collezione Vazquez, la più grande raccolta privata di strumenti ad arco storici al mondo, del valore di oltre un milione e 600mila euro. Appartenuta al musicista statunitense José Vazquez, scomparso nel 2016, comprende 114 pezzi, tra i quali 97 strumenti databili tra il 1550 e il 1780.

La collezione finì al centro di una vicenda giudiziaria il 21 maggio 2021, quando i carabinieri la sequestrarono mentre stava per oltrepassare a Tarvisio la frontiera con l’Austria a bordo di tre furgoni. Il trasporto da Bologna – dove gli strumenti erano custoditi – a Vienna era stato organizzato dagli eredi di Vazquez, il fratello e le vedova, di 67 e 55 anni. I due, che non avevano chiesto l’autorizzazione per il trasferimento, furono accusati di tentata esportazione illecita di beni culturali.

Nove mesi fa, il Gup di Udine Giulia Pussini li assolse con la formula perché il fatto non sussiste. Tuttavia dispose la confisca della collezione, vista la sua rilevanza per il patrimonio culturale italiano.

La Cassazione ha annullato proprio quest’ultima parte, che dovrà essere rivalutata dal Tribunale friulano. Gli ermellini hanno confermato l’obbligatorietà della confisca, ma hanno anche rilevato la necessità di bilanciare l’interesse pubblico e diritto di proprietà del privato, valutando se lo Stato è stato tempestivo nel dichiarare la collezione di interesse culturale.