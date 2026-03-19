Collio e Versa, dopo quattro mesi si guarda a rientri e ristori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La messa in sicurezza del territorio ma anche il rientro degli sfollati e ristori veloci per gli alluvionati. Sono queste la priorità a Cormons, Dolegna e Romans a quattro mesi dall’alluvione che ha sconvolto questi territori. A Brazzano, dove una frana scesa dal colle San Giorgio uccise due persone, c’è attesa per sapere se i tempi di ritorno a casa degli sfollati saranno confermati.

A Cormons si guarda anche alle centinaia di piccoli o medi sommovimenti franosi che incombono sulla città e, allo stesso tempo, agli interventi sullo Judrio, responsabile dell’allagamento del borgo di Giassico.

A Romans invece è il momento dei ristori alle 152 famiglie di Versa finite sott’acqua.