Collio martoriato dal maltempo, preoccupazione per l’allerta di domenica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’è forte preoccupazione nel Collio per i danni procurati ai vigneti alla vigilia del periodo vendemmiale dall’ultimo grave episodio di maltempo di mercoledì pomeriggio, che si somma a quelli piuttosto ingenti del fortunale di due settimane prima. Ci sono zone dove la grandine ha procurato un ulteriore 30% di perdite oltre alle uve rovinate dal cattivo tempo del 29 luglio scorso. “Le zone colpite dalla grandine sono più o meno quelle della scorsa volta, sebbene con meno intensità – commenta il presidente del Consorzio Collio David Buzzinelli – i danni sono calcolabili tra il 10 ed il 30 per cento del possibile raccolto presente ancora sui filari”. L’allarme riguarda non solo quanto già accaduto, ma anche ciò che si verificherà nelle prossime ore, con l’allerta meteo prevista per la giornata di domenica. “Le zone maggiormente colpite mercoledì sono state quelle di Farra e San Lorenzo, ma anche Lucinico, Cormons e Capriva – spiega il direttore della Cantina Produttori Cormons Alessandro Dal Zovo – a macchia di leopardo ha colpito tra il 10 ed il 15 per cento. Ma temiamo quanto potrà accadere tra domenica e lunedì: sono previsti forti abbassamenti di temperatura, non si sa quanta pioggia verrà e c’è un alto rischio grandine”.