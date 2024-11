Incendio nel deposito di pneumatici: è il secondo in un mese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ancora fiamme nel capannone di via dell’Industria, a Cisterna di Coseano. A distanza di un mese dal rogo divampato nello stabile della Cella Costruzioni, acquisito da un precedente fallimento, dove il 23 ottobre scorso erano andati a fuoco diversi pneumatici triturati contenuti in una vasca di cemento armato, questa mattina, alle 7.50, si è alzata una densa nube di fumo nero visibile a parecchia distanza.

Sul posto sono subito accorse numerose squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, insieme ai carabinieri. Presente anche il sindaco di Coseano, David Asquini.

Ignote al momento le cause ma non si esclude il dolo.

Nel primo episodio in atmosfera si erano sprigionati dei fumi dovuti alla combustione di pneumatici triturati, creando non poca preoccupazione. Anche perché il principio d’incendio era nato da una sostanza presente sotto la vasca dov’erano contenuti, di cui, però, non si sapeva l’origine.

In quell’occasione i pompieri, presenti anche con il nucleo Nbcr, avevano provveduto a smassare gran parte del materiale presente andato bruciato. Le fiamme, questa volta, hanno intaccato ciò che era rimasto ancora intatto.