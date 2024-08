Colpi a Ferragosto: furto in abitazione anche a Fiumicello

Ancora un furto in abitazione messo a segno nella settimana di ferragosto. Stamattina, una 24enne di Fiumicello, appena tornata dalle vacanze, ha denunciato ai carabinieri della stazione locale che ignoti sono entrati nella sua abitazione forzando la porta di ingresso e hanno rubato monili, vestiti e un televisore per un valore di 4mila euro. A Cervignano, invece, un uomo è stato derubato con la tecnica dell’abbraccio. Verso le 11 di ieri, un 59enne del posto è stato avvicinato con un pretesto da una sconosciuta, che gli ha sottratto due collane d’oro per un valore di 5mila euro. Il furto è stato denunciato oggi di carabinieri della stazione locale.