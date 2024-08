Colpi di Ferragosto, nuovo furto a Cividale

Un altro furto perpetrato a Ferragosto è emerso nelle ultime ore in provincia di Udine. È stato commesso nell’abitazione di un 61enne di Cividale del Friuli. Dopo aver manomesso un infisso, i ladri sono entrati in casa riuscendo a trovare e sottrarre contanti e monili per un valore di circa 20mila euro. Sulla ruberia, non coperta da assicurazione, indagano i carabinieri del Comando locale.

Si tratta dell’ennesima predazione avvenuta ai danni di abitazioni lasciate incustodite il 15 agosto, scoperte dai padroni di casa solamente al rientro dalle ferie. Solamente tra Udine e Tavagnacco sono stati denunciati altri tre colpi che hanno fruttato ai malviventi un bottino complessivo di 150mila euro.