Colpi in gioielleria e al Compro Oro: è la stessa banda

Due colpi – uno a San Vito al Tagliamento, l’altro a Maniago – avvenuti nella stessa notte. Uno, quello nella città dei coltelli, avvenuto in un Compro Oro; l’altro nella gioielleria New Gold di piazza del Popolo. Le spaccate sono state messe a segno ad un’ora di distanza una dall’altra. A Maniago i ladri hanno rubato preziosi per 5mila euro, a San Vito il furto parla, secondo le ultime stime, di cifre da capogiro: 300, 400mila euro tra preziosi ed orologi di marca. I carabinieri, sulle cui indagini mantengono il massimo riserbo, sono convinti che ad agire sia stata la stessa banda.