Colpi nelle ville dei facoltosi, i ladri puntano ai “VIP” friulani

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ladri a volto coperto in azione a Udine nord e nell’hinterland tra le ville di cittadini facoltosi e in vista. Negli ultimi giorni, quelli che potrebbero essere i componenti di una banda specializzata, hanno preso di mira le ville di personaggi di spicco. Due incursioni recenti, una fallita e una riuscita, suggeriscono colpi mirati e studiati.

Il furto più grave è avvenuto la notte di domenica scorsa, in una villa di Udine nord, dove i malviventi sono riusciti a penetrare in una abitazione di lusso e a forzare una cassaforte. Il bottino è ingente: sono spariti contanti e preziosi per oltre 100 mila euro.

Appena pochi giorni prima, il 10 agosto, un altro colpo era stato tentato, ma senza successo. Nel mirino, in questo caso, l’abitazione di uno sportivo. In questo caso, i ladri erano riusciti a manomettere il sistema d’allarme e a forzare una finestra, ma sono poi dovuti fuggire a mani vuote, probabilmente disturbati dai sistemi di sicurezza.

Non è la prima volta che malviventi tentano un colpo “eccellente” nell’hinterland udinese. Lo scorso febbraio, infatti, era stata presa di mira, a Tricesimo, l’abitazione del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, un’incursione anche in quel caso fallita grazie all’antifurto e all’assenza di monili e contante.