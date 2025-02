Dopo la lite che ieri pomeriggio si è verificata in via Leopardi, nei pressi del Barber shop Babylon, è stato disposto l’allontanamento dalla zona rossa di un marocchino di 25 anni che, con un ramo d’albero, avrebbe colpito al volto un 19enne egiziano che, per accertamenti, è stato poi condotto in ospedale. In Borgo Stazione, dopo la segnalazione del litigio, erano intervenuti congiuntamente carabinieri e polizia.