Colpito accidentalmente da un colpo di fucile: ferito un 20enne

E’ stato colpito al petto da un colpo di fucile partito accidentalmente dall’arma di un amico. Tragedia sfiorata, nella tarda serata di ieri, in via Campeio a Portogruaro.

Il giovane, poco più che ventenne, è stato soccorso da personale sanitario per essere trasferito all’ospedale di Mestre. Non è in pericolo di vita.

A colpirlo, come detto, il proiettile partito accidentalmente dal fucile di un coetaneo che stava mostrando l’arma, all’interno di un’azienda agricola, all’amico.

Sull’episodio, di cui è stata informata la Procura di Pordenone, indagano i carabinieri di Portogruaro.