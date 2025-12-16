Colpito al volto al corteo pro Pal, giornalista pronto a tornare a lavorare

Non vede l’ora di tornare a lavorare Davide Albini Bevilacqua, il reporter di Local Team ferito due mesi fa al termine del Corteo pro Pal di Udine.

La manifestazione causò il ferimento dell’operatore, di una giornalista di RaiNews24, di 10 agenti e di alcuni manifestanti. Le nostre telecamere, che stavano documentando gli scontri, ripresero in diretta il suo volto insanguinato e quelle immagini fecero il giro d’Italia.

Il responsabile del lancio di quel sasso non è ancora stato individuato.

Ora che sta meglio e la degenza sta terminando, Davide freme di tornare a fare quello che più gli piace: documentare i fatti di cronaca più salienti d’Italia