Colpito alla testa da un puntello nel cantiere della scuola: elitrasportato

Un operaio macedone di 54 anni, residente a Cison di Valmarino, nel Trevigiano, è stato colpito oggi alla testa da un puntello mentre lavorava nel cantiere edile della scuola superiore Magrini Marchetti di Gemona. Per cause in corso di accertamento, l’uomo, alle dipendenze della Asa Costruzioni di Portogruaro, è stato centrato al capo da un puntello appoggiato alla parete dell’edificio.

L’uomo, soccorso da personale sanitario del 118, è stato elitrasportato in condizioni serie all’ospedale di Udine. Ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri