Colpito con calci e pugni, autista aggredito da due giovani passeggeri

Un autista della Trieste Trasporti è stato aggredito nella notte tra martedì e mercoledì da due giovani che rifiutavano di scendere dall’autobus nonostante il mezzo fosse prossimo al rientro in deposito. Il conducente è stato colpito con calci e pugni al volto e alla testa, finendo a terra sanguinante. I due aggressori sono poi fuggiti, ma successivamente identificati e denunciati. Per l’autista la prognosi è di 20 giorni. A denunciare l’ennesima violenza ai danni dei conducenti sono state le sigle di settore di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, chiedendo interventi urgenti per garantire maggiore sicurezza, sistemi di protezione per i conducenti e presidi nelle fasce orarie a rischio.

