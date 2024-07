Colpito da legionella, muore un 76enne di Spilimbergo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha avuto esito mortale I ultimo caso di legionellosi registrato nella provincia di Pordenone. Un uomo di 76 anni di Spilimbergo, Renzo Liva, è morto dopo essere stato colpito dal batterio alcuni giorni fa. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi: in un quadro che presentava già alcuni problemi di salute le conseguenze della malattia sono state fatali, nonostante le cure del personale medico del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di San Vito al Tagliamento, dove era stato ricoverato dopo essersi presentato in pronto soccorso a Spilimbergo con una insufficienza respiratoria. Liva, pensionato, aveva gestito per anni una tipografia nella vicina Sequals. É la prima vittima del batterio nella nostra regione nel 2024. Già venerdì I’Azienda sanitaria del Friuli occidentale è andata a domicilio per verificare acque e climatizzatori fornito le indicazioni necessarie per la sanificazione. I risultati diranno come I uomo sia entrato in contatto con il batterio.

In genere la legionella potrebbe trovarsi nei climatizzatori o in un rubinetto magari non utilizzato da tempo e per questo è molto importante la manutenzione degli impianti di climatizzazione. Si tratta cmq in entrambi i casi in genere di una situazione limitata allo stabile dove avviene il caso. A occuparsi della situazione è cmq I azienda sanitaria che nel caso in questione già da un paio di giorni ha avviato tutte le procedure.