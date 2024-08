Colpito da un sasso caduto dall’alto, ferito escursionista veneto

Nel pomeriggio, le squadre di soccorso alpino sono state chiamate a intervenire in tre distinti incidenti in montagna, due dei quali hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale. Tra le 13:30 e le 15:00, le stazioni di Cave del Predil e Forni Avoltri sono state attivate in simultanea per operazioni di salvataggio nelle Alpi Giulie e nelle Alpi Carniche, in collaborazione con la Guardia di Finanza e il personale medico del 118.

Tarvisio – Cima del Cacciatore: Un turista veneto è stato colpito da sassi caduti dall’alto mentre scalava la Cima del Cacciatore, a un’altitudine superiore ai 2000 metri. L’escursionista ha riportato una sospetta frattura a un arto inferiore. Sul posto sono intervenuti sei soccorritori, tra cui il personale del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza. L’uomo è stato rapidamente stabilizzato dall’equipe tecnico-medica dell’elisoccorso e trasportato a valle, dove è stato affidato alle cure del personale dell’ambulanza.

Prato Carnico – Rifugio De Gasperi: Un secondo intervento è avvenuto lungo il sentiero che collega il Rifugio De Gasperi al Rifugio Pian di Casa, a circa 1500 metri di altitudine. Una turista veneta, in compagnia dei familiari, ha subito una grave distorsione alla caviglia che le ha impedito di proseguire il cammino. Considerata l’inaccessibilità della strada della Val Pesarina, non ancora percorribile, l’elicottero sanitario è stato mobilitato per raggiungere la donna. A bordo del velivolo, una dottoressa della stazione di Forni Avoltri ha prestato i primi soccorsi, mentre le squadre di terra attendevano al campo base. La turista è stata poi trasportata in ambulanza per ulteriori accertamenti.

Tarvisio – Torrente Slizza: Un terzo intervento è in corso a Tarvisio, dove un ragazzo è scivolato nel Torrente Slizza, riportando un trauma al gomito. Le squadre di Cave del Predil sono impegnate nel recupero del giovane, che verrà trasportato in ospedale dopo essere stato stabilizzato e trasferito con barella fino alla strada.