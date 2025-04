Colpo al bancomat in Cadore, arrestati tre kosovari a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre cittadini kosovari, di 43, 38 e 37 anni, residenti rispettivamente in Germania, Austria e Kosovo e gravati da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio sono stati arrestati in flagranza per tentato furto aggravato in concorso dai Carabinieri di Udine in collaborazione con i colleghi di Tolmezzo e Bolzano. I tre sono stati fermati a Udine in un B&B vicino alla stazione ferroviaria, di rientro da un colpo a San Pietro di Cadore, nel Bellunese, dove hanno tentato di forzare la cassaforte dello sportello bancomat della filiale Volksbank. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di diversi attrezzi, ricetrasmittenti, un coltello con lama lunga e una somma di circa 3.000 euro in contanti, il tutto sottoposto a sequestro. I tre sono stati portati nel carcere di via Spalato. Oggi il Gip del Tribunale di Udine ha convalidato l’arresto, disponendo per i tre la custodia in carcere, e ha disposto la trasmissione del fascicolo all’Autorità Giudiziaria di Belluno.