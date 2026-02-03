Colpo alla pizzeria Pizzikotto, assaltata la cassaforte

Sono fuggiti con la cassaforte al cui interno erano depositati alcune decine di migliaia di euro di incasso. Ladri in azione la notte tra domenica e lunedì scorso a Tavagnacco ai danni della pizzeria Pizzikotto di via Nazionale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, ad entrare in azione sarebbero stati almeno quattro malviventi, arrivati e poi fuggiti a bordo di un’auto potente.

Per entrare nel ristorante, la banda avrebbe tentato di modificare i codici del sofisticato sistema di allarme e antiintrusione, facendo scattare diversi allert antisabotaggio. In centrale operativa è infatti giunta una segnalazione di “disinserimento anomalo sabotaggio”, che ha attivato la procedura di sicurezza interna e della della vigilanza.

Contestualmente è entrato in funzione anche l’allarme dei sensori della cassaforte, attivi 24 ore su 24.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile per il sopralluogo. Le indagini sono in corso e l’Arma è ora sulle tracce della banda, anche attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza.