martedì 3 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Colpo alla pizzeria Pizzikotto, assaltata la cassaforte
Tamberi a Udine, lieve malore durante la conferenza
Udine guarda all’Argentina per crescita e sviluppo
CrediFriuli al fianco della Protezione Civile ANC Fvg
Polizze sulla casa, la Regione aiuta le famiglie
ZTL a Udine : telecamere attive da metà aprile, cittadini divisi
Sicurezza: scontro in consiglio sulla mozione del centrodestra
Caso-Mezzalira, oggi a Milano l’incidente probatorio sui resti
Giornata del Ricordo, il 10 Salvini alla commemorazione in Foiba
Valanga uccide Vigile del Fuoco, la Procura apre un fascicolo
Cronaca

Colpo alla pizzeria Pizzikotto, assaltata la cassaforte

Banda organizzata in azione nella notte. Indagini in corso
Redazione
Autore: Redazione

Sono fuggiti con la cassaforte al cui interno erano depositati alcune decine di migliaia di euro di incasso. Ladri in azione la notte tra domenica e lunedì scorso a Tavagnacco ai danni della pizzeria Pizzikotto di via Nazionale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, ad entrare in azione sarebbero stati almeno quattro malviventi, arrivati e poi fuggiti a bordo di un’auto potente.

Per entrare nel ristorante, la banda avrebbe tentato di modificare i codici del sofisticato sistema di allarme e antiintrusione, facendo scattare diversi allert antisabotaggio. In centrale operativa è infatti giunta una segnalazione di “disinserimento anomalo sabotaggio”, che ha attivato la procedura di sicurezza interna e della della vigilanza.

Contestualmente è entrato in funzione anche l’allarme dei sensori della cassaforte, attivi 24 ore su 24.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile per il sopralluogo. Le indagini sono in corso e l’Arma è ora sulle tracce della banda, anche attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza.

