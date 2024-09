Colpo dal benzinaio e doppio tentativo di furto in casa, arrestati in due a Udine

Ritenuti responsabili di aver rubato il portafogli al gestore di un distributore di carburante e di aver tentato per due volte di mettere a segno un colpo in un’abitazione privata, lo scorso luglio, un uomo e una donna sono stati arrestati dalla Polizia di Udine.

Mercoledì agenti della Squadra Mobile della questura del capoluogo friulano hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei due.

Il 4 luglio l’uomo e la donna, approfittando di un attimo di distrazione del gestore di una pompa di carburante, gli hanno rubato il portafogli, con 1160 euro, lasciato in ufficio. I due sono stati fermati dalla polizia poco dopo in auto, a bordo della quale c’era anche un’altra donna, moglie dell’uomo e figlia della donna. Quest’ultima e la madre sono state trovate in possesso di 2805 euro in contanti, nascosti in un calzino e in un portamonete, ritenuti bottino del colpo al benzinaio e di altri furti. L’uomo e la donna sono stati denunciati per furto consumato. Lei, come la figlia, anche per ricettazione.

Successive indagini hanno permesso di appurare anche che la madre, pochi giorni prima, truffando un’anziana era riuscita ad introdursi nella sua abitazione. Le avrebbe rubato il portafogli, se non fosse stata sorpresa dal nipote della vittima, che l’ha messa in fuga. Il 4 luglio, poi, poco prima di compiere il furto al benzinaio, l’uomo ha preso nuovamente di mira l’abitazione dell’anziana. Ha scagliato un sasso contro una portafinestra, con il probabile intento di tentare nuovamente il furto, ma ancora una volta è intervenuto il nipote della vittima, allarmato dall’abbaiare del cane.

Il pm ha chiesto è ottenuto dal gip le misure cutelari per l’uomo, residente a Udine, e per la donna, residente a Venezia. GUARDA IL VIDEO