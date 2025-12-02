Colpo da migliaia di euro: rubati cavi di rame alla Friulforgia

Hanno tranciato i cavi dell’alta tensione e portato via una grande quantità di rame, mettendo a segno un furto dal valore di migliaia di euro. È il colpo compiuto da ignoti ai danni della Friulforgia, stabilimento metallurgico di Pannellia di Sedegliano.

I ladri hanno agito nella zona di via Francesco Petrarca, riuscendo a sparire rapidamente dopo aver sottratto il materiale. Le prime verifiche dei carabinieri fanno pensare ad un gruppo organizzato, sia per la tecnica utilizzata sia per la quantità di rame trafugata.

I militari stanno analizzando le immagini della videosorveglianza e ricostruendo i movimenti dei responsabili. Non è esclusp che il furto di oro rosso possa essere collegato al raid compiuto tra sabato e domenica in tre aziende del consorzio Ponte Rosso-Tagliamento, tra San Vito e le aree industriali vicine.