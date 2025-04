Colpo gourmet a Udine, clienti scappano con 8 teglie di pizza

GUARDA IL VIDEO. Truffa singolare ieri a Udine, dove due clienti sono riuscite a dileguarsi con 8 teglie fumanti di pizza farcita senza saldare il dovuto. Il colpo gobbo è avvenuto ai danni della storica ‘Mizzamania’ di Largo delle Grazie, il primo forno specializzato in tranci di pizzette quadrate alla romana ad aprire in città.

La scorsa settimana, il titolare Cristian Vidal ha ricevuto un ordine particolare: 8 teglie intere da ritirare mercoledì 23 aprile. Come da accordi, ieri pomeriggio si sono presentate per la consegna due signore, una delle quali di circa vent’anni. L’esercente, che già aveva concordato un prezzo di favore, considerata anche la quantità insolita di pizzette, ha fatto di più: ha aiutato le due acquirenti a caricare la merce nel portabagagli della loro macchina, omaggiando la coppia anche di diverse bevande gassate.

Al momento di riscuotere i 250 euro pattuiti, però, le due non avevano un bancomat funzionante e hanno riferito che il pagamento sarebbe avvenuto subito dopo il prelievo che avrebbero effettuato nelle vicinanze. Inutile dirlo, la coppia non si è fatta più sentire né vedere e a Vidal non è rimasto altro che denunciare il raggiro ai carabinieri. L’auspicio, ha riferito il titolare, è che le telecamere della zona abbiano registrato la targa del veicolo, o almeno i volti delle due truffatrici. La perdita economica, infatti, è particolarmente gravosa per il gestore, che ha rilevato l’esercizio commerciale solamente un mese fa, dopo la conduzione portata avanti negli ultimi due anni dai nipoti dello storico commerciante Franco di Paola.