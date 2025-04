Colpo in una sala scommesse di Feletto, scardinate slot e due casseforti

Un’azione studiata nei minimi dettagli, con tanto di posti di blocco, passamontagna, walkie-talkie e, ovviamente, gli arnesi del mestiere, semplici ed efficaci come una pala, un piccone e un piede di porco. È così che una banda di due – forse quattro – elementi ha condotto nella notte una spaccata ai danni della Sisal WinCity (KiKa KoKle) di Feletto Umberto, a Tavagnacco.

L’azione criminale – pare guidata da una mente esterna – è stata interamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il sodalizio ha agito con celerità e in maniera coordinata: prima posizionando alcuni bancali e cassonetti per bloccare l’accesso alla strada e agire indisturbata. Poi, si è concentrata nello scardinare l’inferriata della porta posteriore, mentre alcuni uomini facevano da palo. Una volta dentro – il tempo era contato visto che era scattato l’allarme -, due malviventi hanno manomesso dapprima tre slot machine, successivamente le due casseforti nascoste nell’ufficio. Dal registratore di cassa e dai forzieri sono stati prelevati 6 mila euro, dalle macchinette, invece, monete e banconote ancora da quantificare. Ma a sparire è stato anche il salvadanaio delle mance.

Il furto è avvenuto in via Nazionale 40. E’ iniziato alle 4.30 ed è terminato circa 15 minuti dopo. All’arrivo delle prime volanti, purtroppo, i criminali erano già in fuga. Sul colpo indagano i carabinieri della Radiomobile di Udine.