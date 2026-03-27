Colpo nella sala scommesse e fuga da film: presi due ventenni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una distrazione al bancone, un bottino da 500 euro e una fuga a folle velocità. Si è concluso con l’arresto di due cittadini rumeni di 21 e 25 anni il pomeriggio di follia iniziato nella sala scommesse Snai di via Morpurgo, a Udine.

La dinamica è quella del cambio moneta: mentre uno dei due ha distratto il dipendente chiedendo di cambiare delle banconote, il complice ha sfilato i contanti dalla cassa. I due si sono poi dileguati a bordo di un’auto con targa straniera, ma l’allarme immediato ha permesso ai carabinieri del Radiomobile di individuare il mezzo grazie alle telecamere di sorveglianza.

Intercettati nei pressi di San Daniele del Friuli, i fuggitivi hanno ignorato l’alt, dando vita a un pericoloso inseguimento in direzione Pordenone. Tra manovre azzardate e alta velocità, il coordinamento tra i comandi provinciali di Udine e Pordenone ha permesso di chiudere ogni via d’uscita a San Giorgio della Richinvelda, dove l’auto è stata bloccata in sicurezza.

La perquisizione ha confermato i sospetti: i 500 euro erano stati nascosti in un vano ricavato nel sedile del guidatore. Il denaro è stato restituito alla sala scommesse, mentre i due giovani sono stati condotti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.