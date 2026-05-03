Coltelli e bastoni in auto: tre denunce

Giravano armati per le strade del Friuli, ma sono stati intercettati dai carabinieri. È il bilancio dei controlli del fine settimana che ha visto tre denunce per porto abusivo di oggetti atti a offendere. A Tarvisio un 19enne austriaco è stato trovato con due coltelli a serramanico, mentre un sequestro analogo è avvenuto a Pasian di Prato. A Gemona, invece, un 50enne nascondeva in auto un bastone retrattile.

Il monitoraggio dell’Arma non ha risparmiato la sicurezza stradale: tra Pradamano, San Giorgio di Nogaro, Cividale e Palmanova, quattro automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.