A zonzo con coltello e pistola giocattolo: denunciato minore non accompagnato

Un minore non accompagnato è stato denunciato ieri sera per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Si tratta di un 17 enne di origini albanesi, ospite nella Comunità Aedis di Torviscosa. Il giovane è stato sottoposto ad un controllo in tarda serata dai carabinieri in servizio a Cervignano del Friuli. La perquisizione ha portato a scoprire che il ragazzo passeggiava per la città della Bassa Friulana in possesso di una pistola giocattolo e di un coltello. Il minorenne è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria Minorile e poi riaccompagnato nella struttura di accoglienza di Torviscosa di viale XXIII Marzo.