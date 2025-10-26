  • Aiello del Friuli
Cronaca

Colti dal buio, soccorsi due escursionisti francesi vicino a Passo della Mauria

La coppia si era trovata in difficoltà a 1800 metri di quota
Redazione
Redazione

Si sono concluse intorno a mezzanotte le operazioni di soccorso di due giovani escursionisti francesi, un ragazzo e una ragazza che alle 20.45 avevano inviato richiesta di SOS intorno alle 19 di sabato 25 ottobre chiamando il Nue 112.
I due, illesi, erano stati colti dal buio a quota 1800 metri dopo aver percorso il sentiero Olivato da Cima Mauria e si sono trovati in difficoltà lungo il sentiero 348 nel tratto compreso tra Forcella Fossiana e Passo della Mauria, anche per tratti ghiacciati al suolo. Disponevano soltanto delle luci dei telefoni cellulari. Il sentiero presenta tratti difficili proprio nel punto attraversato dai due escursionisti, che si trovavano a pochi metri dal confine con il Veneto.
La Sores ha attivato la stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino che con sei tecnici e assieme ad un vigile del fuoco volontario, si sono portati a piedi in quota dopo che la centrale operativa era riuscita a individuare tramite il sistema SMS Locator la posizione esatta dei dispersi. Intorno alle 22 le squadre sono riuscite a entrare in contatto luminoso e vocale con loro, li hanno poco dopo raggiunti, assicurati e accompagnati nel rientro.

Link utili

Ultime notizie

