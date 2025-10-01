Colti in flagrante durante una truffa, due uomini arrestati a Monfalcone

Si spaccia per maresciallo dei Carabinieri e telefona a una coppia di anziani intimando di consegnare tutti i gioielli presenti in casa a un falso incaricato del Tribunale di Trieste suo complice, ma marito e moglie non cadono nel tranello avvertendo i Carabinieri e per i due presunti truffatori il tentativo di raggiro termina con le manette ai polsi. E’ successo qualche giorno fa a Monfalcone, con il falso maresciallo che aveva motivato ai due coniugi che la consegna immediata dei loro beni fosse necessaria per un confronto con altri provenienti da una fantomatica rapina avvenuta recentemente in una gioielleria a Trieste nella quale sarebbe stata coinvolta anche una BMW intestata al marito, motivo per cui un presunto “perito”, ossia il complice, doveva entrare in casa per verificare la situazione.

Ma i due anziani non ci sono cascati e hanno chiamato immediatamente il “112”. Nel frattempo, uno dei malintenzionati si è presentato davanti all’abitazione, suonando il campanello con insistenza, ma i coniugi sono riusciti a guadagnare tempo consentendo così l’intervento tempestivo dei Carabinieri che, una volta sul posto, hanno fermato i due presunti truffatori: uno è stato trovato davanti alla porta, mentre l’altro è stato bloccato poco distante a bordo di un’auto, in attesa di fuggire con il complice. Il Tribunale di Gorizia ha disposto nei confronti di uno dei malviventi gli arresti domiciliari e nei confronti dell’altro l’obbligo di dimora con permanenza notturna in casa.