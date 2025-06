Coltivavano marijuana in un boschetto, colti in flagranza due giovani

Due giovani sono stati scoperti a coltivare marijuana in un boschetto di Villa Santina. Insospettiti da alcuni rifiuti abbandonati a terra, gli agenti della Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia si sono addentrati in un’area posta vicino al fiume Tagliamento, dove hanno sorpreso i due ragazzi accudire una piantagione artigianale in un capanno in legno. La coppia ha tentato di disfarsi di oggetti e scappare, ma la fitta vegetazione e la prontezza degli operatori hanno impedito la fuga dei due, un maggiorenne e di un minorenne già noti per precedenti di droga.

Gli agenti hanno scoperto nelle vicinanze anche strumenti per la coltivazione e un bilancino di precisione. La successiva perquisizione domiciliare nella casa del maggiorenne ha rivelato altri semi di marijuana, hashish e oggetti per il consumo di droghe. Entrambi sono stati denunciati per produzione di sostanza stupefacente e detenzione di oggetti atti ad offendere.