Comandante Truppe Alpine su Brigata Julia: “Un riferimento”

Il Comandante delle Truppe Alpine, Generale di Divisione Michele Risi, ha incontrato a Udine il personale della Brigata Alpina “Julia” presso lo storico chiostro della caserma “Di Prampero”, nell’ambito di una visita ai reparti in vista della conclusione del proprio incarico, dopo 45 anni di servizio.

Accolto dal Generale di Brigata Francesco Maioriello, Risi ha rivolto un saluto ai Comandanti ed ai Sottufficiali di Corpo dei reggimenti oltre ad una rappresentanza del personale del Comando Brigata, elogiando la professionalità e lo spirito di servizio sempre dimostrati nelle numerose attività addestrative e operative. Il Generale Risi, che ha guidato la Julia dal 2014 al 2016, ha evidenziato come l’impegno della Brigata si inserisca in una tradizione consolidata delle Truppe Alpine, da oltre centocinquant’anni un punto di riferimento per il Paese nei momenti più complessi.