Come evitare aggressioni, autisti di bus a lezione di sicurezza

Come evitare o anticipare situazioni di pericolo sui mezzi pubblici, come autobus urbani e corriere extraurbane? Cosa fare o come reagire in caso di azioni violente o illecite? A spiegarlo agli autisti di Arriva Udine è la Polizia di Stato, che ha organizzato un inedito progetto formativo mirato ad elevare gli standard di sicurezza del personale viaggiante e a migliorare la qualità del servizio. Si tratta di un corso volto a fornire strumenti pratici su come gestire conflitti e passeggeri aggressivi, integrando competenze normative, relazionali e operative.

L’iniziativa è nata a seguito delle numerose aggressioni subite da diversi conducenti nelle scorse settimane, questione emersa e discussa anche durante le riunioni del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica. Le sessioni – teoriche e pratiche – si stanno svolgendo nella sede di Arriva Udine con gruppi di circa venti partecipanti per garantire un confronto diretto e un apprendimento più efficace, con simulazioni pratiche anche a bordo dei bus.

Agenti della Questura ed esperti in tecniche operative hanno illustrato comportamenti sospetti e norme di autotutela, con elementi di autodifesa e protezione personale. Agli autisti sono stati inoltre indicati i rischi, le strategie di contrasto e quali comportamenti “sentinella” e di pericolo tra i passeggeri richiedono un opportuno intervento delle Forze di Polizia.