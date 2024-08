Comincia il controesodo, mattinata senza particolari criticità

E’ cominciato il controesodo estivo, ma stamattina il traffico sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia non presentava particolari criticità. Code a tratti si sono verificate attorno lo snodo di Palmanova sia da San Giorgio di Nogaro, sia verso Udine. Un po’ di coda in entrata si è creata al casello di Latisana e anche alla barriera del Lisert. I transiti sono in linea con le attese: rispetto allo stesso sabato dello scorso anno, il numero dei veicoli in entrata ai caselli è inferiore del 2% e quello in uscita è in calo del 4%. La situazione, però, cambierà nel pomeriggio: per dopo pranzo è atteso traffico da bollino nero.