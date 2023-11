Comitati contro l’acciaieria di San Giorgio di Nogaro, archiviate le petizioni

Una convocazione tardiva. I comitati che avevano consegnato una raccolta firme contro il progetto della acciaieria di San Giorgio di Nogaro sono stati auditi dalla seconda commissione del consiglio regionale guidata da Markus Maurmair accusato di non averli voluti ascoltate in occasione di un precedente incontro sul tema. Maurmair ha precisato che «nessuno di maggioranza e opposizioni aveva rilevato la necessità di convocarli». Tesi contestata da Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 stelle e Serena Pellegrino di Alleanza Verdi e Sinistra. Alla giunta sono stati chiesti chiarimenti su 20 milioni di euro stanziati per la riqualificazione e il potenziamento delle infrastrutture della Aussa Corno.

I comitato hanno chiesto di usare i fondi per le prime bonifiche e per creare aree verdi mentre la petizione, sfumato il progetto Danieli Metinvest, è stata archiviata. Il Pd ha parlato della conferma di una assenza di politica industriale da parte ella giunta Fedriga «la questione dell’acciaieria resta una pagina imbarazzate per la disarmante improvvisazione nel gestire una questione così importante sotto il profilo industriale e non solo». GUARDA IL SERVIZIO VIDEO