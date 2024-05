Comitato di Fossalon chiede l’annessione a Fiumicello-Villa Vicentina

Crescono rabbia e malcontento a Fossalon di Grado per la progressiva perdita di servizi a favore della comunità. Il comitato ‘pro Fossalon’ ha avvitato nella frazione una raccolta firme per chiedere il distacco dall’isola del sole e la conseguente ‘annessione’ al Comune di Fiumicello-Villa Vicentina, territorio più vicino e completo dei servizi richiesti. Un cambio di passo che permetterebbe ai residenti di Fossalon di avere un unico interlocutore per le varie necessità (Comune, Scuola, Poste e medico di base). “La comunità di Fossalon è pervasa da crescente rabbia e delusione poiché si sente inascoltata dalle istituzioni”, spiega in una nota la referente del comitato, Renata Trombetta. “Tutto questo nonostante le recenti norme regionali volte a rafforzare il welfare allo scopo di arrestare lo spopolamento e rendere attrattivo il territorio regionale per le famiglie e nonostante il fatto che Il comune di Grado, di cui fanno parte le frazioni di Fossalon e Boscat, sia inserito nell’elenco delle isole lagunari e lacustri per le quali sono previste una serie di misure volte ad assicurare la crescita sociale ed economica”.

Le motivazioni

“Fossalon – prosegue Trombetta -, con i suoi oltre 2500 ettari di terreni coltivati è la realtà agricola più estesa della provincia di Gorizia; oltre a questo, all’interno del suo territorio racchiude una riserva naturale di importanza internazionale. Nonostante ciò, negli anni passati la frazione è stata pesantemente trascurata ed in termini di servizi ha perso lo studio medico, l’ufficio postale e lo sportello bancario. Attualmente i cittadini di Fossalon devono percorrere ben 12 chilometri per raggiungere il centro di Grado, ove sono situati Comune, Servizi scolastici, sportelli bancari, ufficio postale e studi medici. Di fatto Fossalon è ormai divenuta un quartiere “dormitorio”, privo di ogni servizio essenziale”.

I servizi

La referente del Comitato cita poi alcuni dei problemi che quotidianamente i residenti di Fossalon devono affrontare. “A seguito dell’assorbimento dell’Istituto Comprensivo Marco Polo di Grado all’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di San Canzian d’Isonzo, Fossalon si ritrova in una situazione paradossale, in cui è di fatto divisa a metà tra il Comune di Grado, dove i residenti della frazione continuano ad avere servizi comunali, ufficio postale e medici di base (a 12 km in una direzione) e quello di San Canzian d’Isonzo, dove sono ormai ufficialmente dislocati i servizi scolastici (a 12 km nella direzione opposta). Non a caso la comunità di Fossalon ha aderito alla raccolta firme organizzata dal Comitato Scuola Grado contro l’accorpamento del Comprensivo di Grado a quello di San Canzian”.