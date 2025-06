Comitato Ospedale Cividale: “Preoccupati per Ppi e mancanza medici di base”

“Su 404 posti disponibili per medici di medicina generale in regione hanno partecipato al bando in 22, che poi bisogna vedere se accetteranno l’incarico”. Franco Chiarandini del Comitato “Io voglio l’ospedale a Cividale” evidenzia con queste parole uno dei temi su cui il gruppo di cittadini manifesta maggiore preoccupazione: la mancanza di medici di base sul territorio e la risposta esigua dei professionisti ai bandi pubblici. L’argomento si unisce ad un altro dei cavalli di battaglia del Comitato: “Con l’apertura degli ospedali di comunità – chiede Chiarandini – i Punti di Primo Intervento a fine anno verranno accorpati agli stessi o verranno chiusi? Ce lo stiamo domandando sia a Cividale che a Gemona: la politica faccia chiarezza”. La richiesta del Comitato è anche un’altra: “Vogliamo la riapertura – aggiunge Chiarandini – dei servizi soppressi come la radiologia, il pronto soccorso, la medicina per acuti, il laboratorio analisi e due terzi delle stanze di osservazione”.