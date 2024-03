Comitato Udine Sicura dice NO alla nuova ZTL in città definendola “una sciagura”

Il Comitato Udine Sicura dice NO l’allargamento della Zona a Traffico Limitato. Ad evidenziare le criticità in una nota Federico Malignani referente del Comitato, che sostiene possa rivelarsi una sciagura in particolare in un momento di emergenza sicurezza come quello che sta attualmente vivendo la città. “É ormai un dato di fatto che le piazze, spesso poco o male illuminate – commenta Malignani – prive di traffico e movimento – favoriscano i gruppi di persone che vi si accampano, lo spaccio di droga e sono spesso trasformate in ring per le risse o teatro di aggressioni. Mentre la polizia municipale fatica a mantenere il decoro e la legalità nel giardino Magrini – continua Malignani – esattamente sotto le finestre della centrale, l’Amministrazione Comunale e l’Assessore Marchiol, hanno l’idea di eliminare parcheggi, movimento e presenza di persone in zone a rischio sicurezza e proprio nel momento in cui illegalità e delinquenza raggiungono una diffusione ed una frequenza mai prima registrate in città. Il Comitato Udine Sicura, sorto spontaneamente a fine settembre 2023, basandosi sulle segnalazioni di cittadini aderenti, mette in guardia l’Amministrazione Comunale riguardo ad una scelta che giudica inopportuna anche nei tempi, non sufficientemente ponderata e presa in modo unilaterale senza ovviamente ascoltare chi abita, lavora e paga le tasse in centro.