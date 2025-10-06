  • Aiello del Friuli
lunedì 6 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Commemorata a Monfalcone Norma Cossetto
Alberghi e pubblici esercizi, 100 posizioni aperte. Recruiting day il 30/10
Ori e gioielli rubati: i carabinieri di Pordenone cercano i proprietari
Ruba l’energy drink al supermercato: condannato a un anno di reclusione
Mossad a Udine, Pellegrino (AVS): “No a sovranità appaltata a Israele”
Unabomber: nessun esito dalle nuove analisi
Richiama un uomo che urina sulle vetrine, consigliere aggredito a Pordenone
Martignacco, si stringe il cerchio attorno all’aggressore del ds Cimenti
Mossad a Udine, è bufera anche a livello nazionale
Partita Italia-Israele, a Udine anche una pattuglia del Mossad
Cronaca
La cerimonia in occasione dell'82o anniversario della sua uccisione

Commemorata a Monfalcone Norma Cossetto

Redazione
Autore: Redazione

Una cerimonia si è svolta questa mattina a Monfalcone per commemorare a 82 anni dalla morte Norma Cossetto. L’evento si è svolto sulla scalinata del porticciolo Nazario Sauro intitolato alla giovane studentessa uccisa dai titini nell’ottobre del 1943. Presente al momento commemorativo l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari, che nel suo intervento ha evidenziato come il nostro territorio “sia stato teatro di orribili vicende nel passato secolo: vogliamo testimoniare non solo il ricordo ma anche il valore di persone come Norma Cossetto che ha pagato con la vita la sua appartenenza all’italianità”. Anche a Gorizia la studentessa è stata ricordata, prima con una messa alla chiesa della Madonna della Misericordia e poi con la deposizione di un omaggio floreale nella via a lei intitolata nel quartiere di Campagnuzza.

