Commemorata a Monfalcone Norma Cossetto

Una cerimonia si è svolta questa mattina a Monfalcone per commemorare a 82 anni dalla morte Norma Cossetto. L’evento si è svolto sulla scalinata del porticciolo Nazario Sauro intitolato alla giovane studentessa uccisa dai titini nell’ottobre del 1943. Presente al momento commemorativo l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari, che nel suo intervento ha evidenziato come il nostro territorio “sia stato teatro di orribili vicende nel passato secolo: vogliamo testimoniare non solo il ricordo ma anche il valore di persone come Norma Cossetto che ha pagato con la vita la sua appartenenza all’italianità”. Anche a Gorizia la studentessa è stata ricordata, prima con una messa alla chiesa della Madonna della Misericordia e poi con la deposizione di un omaggio floreale nella via a lei intitolata nel quartiere di Campagnuzza.