GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il commercio in centro Udine oltre a perdere fatturato, perde anche negozi che poi non riaprono più. Una situazione pesante legata anche alla scelta di pedonalizzare alcune zone del cuore della città. A sottolinearlo Giuseppe Pavan presidente di Confcommercio Udine, che attende risposte importanti dall’incontro con l’Amministrazione Comunale in programma il 21 ottobre.