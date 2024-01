Il neo commissario dell’emergenza migranti in regione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un primo incontro e una prima visita per toccare con lo mano lo stato dell’arte della situazione in Friuli Venezia Giulia. Ieri, ma la notizia dell’incontro è stata data solo oggi, nella Prefettura di Trieste Laura Lega, neo capo di dipartimento Libertà civili e Immigrazione del ministero dell’Interno e commissario delegato per la gestione dell’emergenza migranti, ha incontrato i prefetti della Regione, il presidente della giunta regionale Massimiliano Fedriga e l’assessore all’immigrazione Pierpaolo Roberti.

Il prefetto Lega ha preso il posto di Valerio Valenti andato in pensione alcune settimane fa. Quello di ieri, secondo quanto trapela, è stato un incontro che ha consentito un confronto approfondito con un focus riservato alla tematica dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ospitati nei centri di accoglienza di questo territorio regionale. Il capo dipartimento ha effettuato anche una serie di sopralluoghi in regione al Cara e al Cie di Gradisca.