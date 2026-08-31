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Roberti e i rappresentanti dei lavoratori definiscono non recepibili le osservazioni

Comparto unico, sindacati e assessori compatti contro la Corte

La Corte dei conti aveva bocciato la pre intesa sul rinnovo del contratto
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Preoccupazione ma le parti sono compatte e non intendono fare passi indietro. Pierpaolo Roberti, assessore regionale agli Enti Locali e i sindacati sono compatti dopo la bocciatura della Corte dei Conti dell’accordo sul rinnovo del contratto del Comparto unico.

Secondo le parti «la certificazione negativa non può essere recepita nei termini in cui è stata formulata, sia per le conseguenze sui lavoratori sia perché incide su prerogative che attengono direttamente alla specialità del Friuli Venezia Giulia». Non manca una forte preoccupazione per gli effetti delle osservazione della corte in particolare per l’attratività del pubblico impiego.

La Regione e le organizzazioni sindacali, in una nota congiunta, considerano inoltre non corretto valutare il Comparto unico del Friuli Venezia Giulia attraverso un semplice raffronto con il contratto nazionale, senza tenere conto delle peculiarità dell’ordinamento regionale e senza operare un confronto con le altre Regioni a statuto speciale. Nei prossimi giorni proseguirà il confronto istituzionale con la Corte dei conti, dopo le interlocuzioni già avvenute nella fase preparatoria del contratto, per approfondire le questioni sollevate e verificare le soluzioni giuridicamente e amministrativamente percorribili. Regione e organizzazioni sindacali si riuniranno nuovamente venerdì per condividere gli esiti degli approfondimenti e individuare insieme le strategie più idonee a superare l’attuale situazione di stallo.

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