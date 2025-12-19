Composizione negoziata, in FVG esito positivo per 1 azienda su 3

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In Friuli Venezia Giulia un’impresa su tre che accede alla composizione negoziata approda a un’esito positivo e alla salvezza. A livello nazionale i successi si fermano a un’azienda su 5. Sono i dati presentati a Udine dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine relativamente all’istituto – molto diverso dalla liquidazione giudiziale – nato quattro anni fa e che ha coinvolto in Friuli Venezia Giulia 57 imprese, soprattutto nel settori manifatturiero e delle costruzioni. Fondamentale la figura dell’esperto nominato dalle Camere di Commercio che affianca le aziende in difficoltà.

L’ente camerale ha infine presentato, fra i primi in Italia, l’innovativo massimario della Composizione negoziata, una sorta di cassetta degli attrezzi a supporto di professionisti e aziende.